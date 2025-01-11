Samsun'da firari cinayet hükümlüsü yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Bafra ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan N.B'yi (72) Kavakpınar Mahallesi'ndeki adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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