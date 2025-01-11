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        SAMDOB "La Traviata" operasını sanatseverlerle buluşturdu

        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "La Traviata" operasını sahneledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 22:28 Güncelleme: 11.01.2025 - 22:39
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        SAMDOB "La Traviata" operasını sanatseverlerle buluşturdu
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "La Traviata" operasını sahneledi.

        Fransız yazar Alexandre Dumas'nın ünlü eseri Kamelyalı Kadın romanından esinlenilerek oluşturulan, bestesi Giuseppe Verdi'ye, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait eser, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde beğeniye sunuldu.

        Rejisörlüğünü Cenk Bıyık'ın yaptığı iki perdelik eserde başkemancı Didem Tepe olurken, orkestra şefleri Patrick David Murray ve Kıvanç Tepe yönetimindeki SAMDOB orkestrası ile koro şefi Paola Villa yönetimindeki SAMDOB korosu solistlere eşlik etti.

        Eserin dekor tasarımı Hakkı Kandır, kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz, koreografisi Zeynep Bengier, video projeksiyonu ise Ahmet Şeren imzası taşıyor.

        Eser, aşkı için büyük acılar çeken ve fedakarlık yapan baş kahraman Violetta Valery'nin dram dolu ve ilgi çekici hayatını ele alıyor.

        İzleyicilerin ilgi gösterdiği opera, 13 Ocak'ta saat 20.00'de yeniden Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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