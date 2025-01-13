Samsun'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı

Adreste yapılan aramada, 1789-1808 yıllarına tarihlenen Osmanlı dönemine ait 16 etnografik eser ile 28 gümrük kaçağı çakmak ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.