Samsun'da çocuklar sanat dallarıyla tanıştırılıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Müzelerde Sanat Buluşması Projesi" ile çocuklar sanat dallarıyla tanışma fırsatı elde ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kent Müzesi, Alaçam Mübadele Müzesi ve Bafra Tütün Müzesi'nde seramik atölyesiyle başlayan proje sayesinde çocukların sanata ilgisinin artırılması amaçlanıyor.

Proje kapsamında çocukların sanat dallarını yakından tanımaları ve deneyimlemeleri amacıyla çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Atölye çalışmasında çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde seramik yaparak yaratıcılıklarını ortaya koyarken, seramik sanatını daha yakından tanıma şansı buldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, "Müzelerde Sanat Buluşması Projesi" ile yıl sonuna kadar 2 bin çocuğun sanatla buluşmasını hedefliyor.