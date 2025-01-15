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        Samsun'da çocuklar sanat dallarıyla tanıştırılıyor

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Müzelerde Sanat Buluşması Projesi" ile çocuklar sanat dallarıyla tanışma fırsatı elde ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 12:34 Güncelleme: 15.01.2025 - 12:34
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        Samsun'da çocuklar sanat dallarıyla tanıştırılıyor
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        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Müzelerde Sanat Buluşması Projesi" ile çocuklar sanat dallarıyla tanışma fırsatı elde ediyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kent Müzesi, Alaçam Mübadele Müzesi ve Bafra Tütün Müzesi'nde seramik atölyesiyle başlayan proje sayesinde çocukların sanata ilgisinin artırılması amaçlanıyor.

        Proje kapsamında çocukların sanat dallarını yakından tanımaları ve deneyimlemeleri amacıyla çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor.

        Atölye çalışmasında çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde seramik yaparak yaratıcılıklarını ortaya koyarken, seramik sanatını daha yakından tanıma şansı buldu.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi, "Müzelerde Sanat Buluşması Projesi" ile yıl sonuna kadar 2 bin çocuğun sanatla buluşmasını hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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