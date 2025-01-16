Samsun'da tartıştığı kayınpederini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

H.Y. ile kardeşi O.Y. (24) ve babası K.Y. (56) ise Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmış, K.Y. ve O.Y, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

İlçede dün, H.Y, tartıştığı kayınpederi A.K'yi bıçakla yaralamış, kendi kullandığı aracıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne giden A.K, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edilmişti.

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