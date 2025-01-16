Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Motosikletiyle kaza yapan veteriner hekim, koruyucu ekipman kullanımına dikkati çekti

        RECEP BİLEK - Samsun'un İlkadım ilçesinde geçirdiği trafik kazasını koruyucu ekipmanlar sayesinde omzunda ve bacağında kırıklarla atlatan motosiklet sürücüsü veteriner hekim Kübra Taşkara, yaşadıklarını anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 11:18 Güncelleme: 16.01.2025 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motosikletiyle kaza yapan veteriner hekim, koruyucu ekipman kullanımına dikkati çekti
        ABONE OL

        RECEP BİLEK - Samsun'un İlkadım ilçesinde geçirdiği trafik kazasını koruyucu ekipmanlar sayesinde omzunda ve bacağında kırıklarla atlatan motosiklet sürücüsü veteriner hekim Kübra Taşkara, yaşadıklarını anlattı.

        Samsun-Ordu kara yolu Atatürk Bulvarı Baruthane mevkisinde geçen yıl 19 Aralık'ta bariyere çarparak savrulan otomobil, veteriner hekim Kübra Taşkara'nın (33) kullandığı motosikletle çarpıştı.

        Başka otomobille de çarpışan Taşkara, düşerek yaralandı.

        Omzunda ve sağ bacağında kırıklar oluşan Taşkara, kaza anını kask ve motosiklet kamerasıyla kaydetti.

        - "Olay anında kaza yapacağımı hissettim"

        Taşkara, AA muhabirine, 18 yaşından itibaren motosikletlere hevesi bulunduğunu söyledi.

        Kazanın yaşandığı gün Samsun Sinop Veteriner Hekimler Odasının bir toplantısından döndüğünü belirten Taşkara, saat 19.30 gibi Baruthane civarından geçtiğini anlattı.

        Orta şeritte yaklaşık 70 kilometre hızla seyir halinde olduğunu dile getiren Taşkara, "Sağ tarafta yan yoldan çıkan bir amca ki aslında fark ettim sinyal verdiğini ama yan yolun bitip kaldırıma çarpacağını hiç düşünmemiştim. Amca yan yol bitiminde kaldırıma çarpıp direksiyon hakimiyetini kaybederek bana doğru geldi. Orta şeride savruldu ve bana çarptı. Beraber sol şeride geçtik. Sol şeritten gelen arkadaş da mecbur arkadan motoruma çarpmış bulundu. Bu şekilde bir kaza gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

        Olay anında kaza yapacağını hissettiğine işaret eden Taşkara, şöyle devam etti:

        "Kaza esnasında, 'Kaza yapacağım' diye gardımı aldım. Çarpacağımı fark ettim yani. Bana yandan çarptı, düşmedim ama arkadan çarpan sayesinde aracın önüne düştüm. Bu kadar kaza esnasında kendimde olmamın sebebi de buydu muhtemelen. Daha önce kaza videolarını izlediğimiz için bu kadar bilinçli şekilde tepki verebildim. Kaza sonrasında ben yerde yatarken araçlar durdu. Hatta sol şeritten gelen araç bana vurmamak için refüje çıktı. Diğer amca kapıdan vurduğum için inip yanıma gelemedi ama eşi geldi, 'İyi misin kızım?' diye sordular. Ambulansla hastaneye kaldırıldım. Sonrasında raporlar, tutanaklar tutuldu ve mahkeme sürecine girmiş bulunduk."

        - Motosiklette kamera kullanımı delil oluşturuyor

        Taşkara, kaza sonucunda sağ omzunda ve sağ bacağında kırık olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Kaskım, ceketim ve dizliklerim mevcuttu. Belki (motor) ayakkabım olsaydı, ayağım kırılmayabilirdi böyle ciddi kazada. Ekipman gerçekten çok önemli. Çok ucuz ekipmanları tercih ediyorlar. Önerim, olabildiğince sertifikalı, kaliteli malzeme kullanılması çünkü motorda kaporta sensin. Her zaman her şey olabilir. Önlemlerini almakta sen yükümlüsün. O yüzden mümkün olduğunca kaliteli ve iyi ekipmanlar kullansınlar, ekipmansız motora binmesinler."

        Motosiklet sürücülerinin trafikte fark edilmesi gerektiğini vurgulayan Taşkara, "Trafikte sadece araçlara, kamyonlara değil de motorculara da dikkat etseler böyle olaylar yaşanmaz. Benim olayım gerçekten kaza şeklinde şekillenen bir olaydı ama bilerek üstlerine süren şoförler var. 'Sen sağdan git, motorsun.' diyenler var. 250 cc motorla da soldan gidilmez, bunun farkına varmalı. Mala zarar gelmesi mühim değil ama motorcunun canına zarar geliyor. İşinden, aşından oluyor, dikkat etsinler." diye konuştu.

        Taşkara, motosiklette kamera kullanılmasının delil oluşturduğunu sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        Gebeliği takip eden görevliler vahşeti ortaya çıkardı!
        Gebeliği takip eden görevliler vahşeti ortaya çıkardı!
        ABD, aşırı sağcı 'Terrorgram' ağını terör örgütü listesine ekledi
        ABD, aşırı sağcı 'Terrorgram' ağını terör örgütü listesine ekledi
        Şanlıurfa ile Ardahan rekor kırdı! İki kent arasındaki sıcaklık farkı 82 derece oldu!
        Şanlıurfa ile Ardahan rekor kırdı! İki kent arasındaki sıcaklık farkı 82 derece oldu!
        Elon Musk Avrupa siyasetini böldü
        Elon Musk Avrupa siyasetini böldü
        Ev sahibinden kiracısına kurşun yağmuru!
        Ev sahibinden kiracısına kurşun yağmuru!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması
        Zaha, ABD yolcusu!
        Zaha, ABD yolcusu!
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Rezidans inşaatında öldüren kavga!
        Rezidans inşaatında öldüren kavga!
        Müdür yardımcısını boğazından bıçakladı! Lisede dehşet!
        Müdür yardımcısını boğazından bıçakladı! Lisede dehşet!
        Salur: Mubadala bizim haklarımıza çökmek istiyor
        Salur: Mubadala bizim haklarımıza çökmek istiyor
        WP çalışanları alarmda: Bezos ile görüşme talep ettiler
        WP çalışanları alarmda: Bezos ile görüşme talep ettiler
        Prim borcu olana hastane yok
        Prim borcu olana hastane yok
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar
        Ayrılık Çeşmesi adını nereden alıyor?
        Ayrılık Çeşmesi adını nereden alıyor?
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!

        Benzer Haberler

        Bayram amca çaldığı enstrümanlarla yaşlılara moral veriyor
        Bayram amca çaldığı enstrümanlarla yaşlılara moral veriyor
        Terme Kent Konseyi görüntü kirliliği oluşturan duvarları resimle güzelleşti...
        Terme Kent Konseyi görüntü kirliliği oluşturan duvarları resimle güzelleşti...
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Samsun'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Samsun'da 15 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Samsun'da 15 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Samsun'da tartıştığı kayınpederini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
        Samsun'da tartıştığı kayınpederini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı