Motosikletiyle kaza yapan veteriner hekim, koruyucu ekipman kullanımına dikkati çekti

RECEP BİLEK - Samsun'un İlkadım ilçesinde geçirdiği trafik kazasını koruyucu ekipmanlar sayesinde omzunda ve bacağında kırıklarla atlatan motosiklet sürücüsü veteriner hekim Kübra Taşkara, yaşadıklarını anlattı.

Samsun-Ordu kara yolu Atatürk Bulvarı Baruthane mevkisinde geçen yıl 19 Aralık'ta bariyere çarparak savrulan otomobil, veteriner hekim Kübra Taşkara'nın (33) kullandığı motosikletle çarpıştı.

Başka otomobille de çarpışan Taşkara, düşerek yaralandı.

Omzunda ve sağ bacağında kırıklar oluşan Taşkara, kaza anını kask ve motosiklet kamerasıyla kaydetti.

- "Olay anında kaza yapacağımı hissettim"

Taşkara, AA muhabirine, 18 yaşından itibaren motosikletlere hevesi bulunduğunu söyledi.

Kazanın yaşandığı gün Samsun Sinop Veteriner Hekimler Odasının bir toplantısından döndüğünü belirten Taşkara, saat 19.30 gibi Baruthane civarından geçtiğini anlattı.

Orta şeritte yaklaşık 70 kilometre hızla seyir halinde olduğunu dile getiren Taşkara, "Sağ tarafta yan yoldan çıkan bir amca ki aslında fark ettim sinyal verdiğini ama yan yolun bitip kaldırıma çarpacağını hiç düşünmemiştim. Amca yan yol bitiminde kaldırıma çarpıp direksiyon hakimiyetini kaybederek bana doğru geldi. Orta şeride savruldu ve bana çarptı. Beraber sol şeride geçtik. Sol şeritten gelen arkadaş da mecbur arkadan motoruma çarpmış bulundu. Bu şekilde bir kaza gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Olay anında kaza yapacağını hissettiğine işaret eden Taşkara, şöyle devam etti:

"Kaza esnasında, 'Kaza yapacağım' diye gardımı aldım. Çarpacağımı fark ettim yani. Bana yandan çarptı, düşmedim ama arkadan çarpan sayesinde aracın önüne düştüm. Bu kadar kaza esnasında kendimde olmamın sebebi de buydu muhtemelen. Daha önce kaza videolarını izlediğimiz için bu kadar bilinçli şekilde tepki verebildim. Kaza sonrasında ben yerde yatarken araçlar durdu. Hatta sol şeritten gelen araç bana vurmamak için refüje çıktı. Diğer amca kapıdan vurduğum için inip yanıma gelemedi ama eşi geldi, 'İyi misin kızım?' diye sordular. Ambulansla hastaneye kaldırıldım. Sonrasında raporlar, tutanaklar tutuldu ve mahkeme sürecine girmiş bulunduk."