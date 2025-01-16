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        Tekkeköy'de minik öğrenciler "Böcek Oteli" yaptı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Aşağıçinik Selma Ümit Sarıtaşlı İlkokulu​​​​​​​, doğaya duyarlı nesiller yetiştirme amacıyla okul bahçesinde "Böcek Oteli ve Bilgilendirme Panosu" oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 17:01 Güncelleme: 16.01.2025 - 17:03
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        Tekkeköy'de minik öğrenciler "Böcek Oteli" yaptı
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Aşağıçinik Selma Ümit Sarıtaşlı İlkokulu​​​​​​​, doğaya duyarlı nesiller yetiştirme amacıyla okul bahçesinde "Böcek Oteli ve Bilgilendirme Panosu" oluşturdu.

        Proje, Uluslararası Eko-Okullar Programı, Okullarda Orman Programı ve Yavru TEMA Programı çerçevesinde hayata geçirildi.

        Doğal malzemeler ve atık malzemeler kullanılarak yapılan böcek oteli, arılar, uğur böcekleri ve kelebekler gibi faydalı böceklerin barınması için tasarlandı. Aynı zamanda öğrencilere biyolojik çeşitliliği gözlemleme ve öğrenme fırsatı sunuldu.

        Böcek otelinin yanına yerleştirilen bilgilendirme panosu ise faydalı böceklerin ekosistemdeki önemi, böcek otellerinin işlevleri ve çevreyi koruma yollarını anlatan görsellerle desteklendi. Öğrenci ve velilerin ilgisini çeken pano, çevreye yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

        Okul Müdürü Metin Yılmaz, projede emeği geçen koordinatör öğretmenler Murat Gül ve Ümit Gökkuş'a, velilere ve katılımcı öğrencilere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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