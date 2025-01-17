Samsun'da bir adreste 2 tabanca ele geçirildi

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca ile 741 tabanca mermisi ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Tekkeköy ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir adreste yapılan aramada 2 silah ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.