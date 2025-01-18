Vezirköprü Kaymakamı Kaya, yöresel el sanatları atölyesini inceledi

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından açılan yöresel el sanatları atölyesinde incelemede bulundu.

Vezirköprü HEM tarafından Sarıdibek Mahallesi'nde açılan yöresel el sanatları atölyesini ziyaret eden Kaymakam Kaya, kursiyerlerle sohbet ederek usta öğreticilerden ürünler hakkında bilgi aldı.

Usta öğretici Sümeyye Nacar, dokuma atölyesinde geleneksel kök boyama tekniğiyle üretilen yün iplerle yöreye ait coğrafi işaretli motifleri kullanarak halı, kilim, heybe ve çeşitli dekoratif ürünler dokuduklarını anlattı.

Kaymakam Kaya da Sarıdibek ve Tahtaköprü mahallelerinde geleneksel olarak üretilen bu ürünlerin kursiyerlere öğretilerek gelecek nesillere aktarılmasını amaçladıklarını ifade etti.

Ziyarette Cumhuriyet Savcısı Emre Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Şube Müdürü Erkan Ulaşır da bulundu.