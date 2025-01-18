Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak silah satışı ve tamiri yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

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