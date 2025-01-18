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        Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 13:31 Güncelleme: 18.01.2025 - 13:32
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        Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak silah satışı ve tamiri yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

        Ekipler, H.Y'nin (73) iş yerinde yaptıkları aramada 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 246 tabanca fişeği, 110 muhtelif tabanca yedek parçası, 21 tabanca şarjörü, 7 bileme eğesi ele geçirdi.

        Zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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