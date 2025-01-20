Milletvekili Kırcalı'dan 19 Mayıs ilçesine ziyaret

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, partisinin 19 Mayıs İlçe Başkanlığını ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kırcalı, 19 Mayıs ilçesini ziyaretinde AK Parti 19 Mayıs İlçe Başkanı Hakan Yazar, İlçe Kadın Kolları Başkanı Zühre Katı Çakat ve partililerle bir araya geldi.

İlçe Başkanlığına seçilen Yazar ve İlçe Kadın Kolları Başkanlığına seçilen Çakat'ı tebrik eden Kırcalı, partililerle 19 Mayıs ilçesinde gerçekleşen çalışmalar ve ilçenin genel ihtiyaçları üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Kırcalı, "19 Mayıs ilçemiz gerçekleşen önemli yatırımlar neticesinde büyüyen ve gelişen ilçe profiline ulaşmıştır. Sizlerin de destekleri ve katkılarıyla bu güzide ilçemiz daha güzel imkanlara kavuşacaktır. Partili arkadaşlarıma da bu ziyarete katıldıkları için teşekkür ediyorum ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum." dedi.

İlçe Başkanı Hakan Yazar ise "Sayın Vekilimize nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Yeni başladığımız bu görevle 19 Mayıs ilçemizin gelişmesi ve kalkınması için gece gündüz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sayın Vekilimiz gibi büyüklerimizin öncülüğünde ilçemiz ve ilimiz için verimli ve güzel çalışmalar ortaya çıkaracağımıza şüphemiz yoktur." diye konuştu.