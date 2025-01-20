Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Ladik ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 14:26 Güncelleme: 20.01.2025 - 14:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Samsun'un Ladik ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Ertuğrul Öksüz idaresindeki 55 APZ 925 plakalı otomobil, Bahşi Mahallesi Erzincan Kavşağı'nda Dilaver Gürel'in kullandığı 55 ZD 983 plakalı tırla çarpıştı.

        Kazada, otomobil sürücüsü Öksüz ile yanındaki kişi yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Öksüz, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu hakkında soruşturma
        İmamoğlu hakkında soruşturma
        Özel: Adayımız hazır, partimiz hazır
        Özel: Adayımız hazır, partimiz hazır
        Ankara'nın ikinci Trump döneminden beklentisi ne?
        Ankara'nın ikinci Trump döneminden beklentisi ne?
        Youssef En-Nesyri ritmini buldu!
        Youssef En-Nesyri ritmini buldu!
        6 ay yemek yemiyorlar! Patates böcekleri obeziteye çare olabilir
        6 ay yemek yemiyorlar! Patates böcekleri obeziteye çare olabilir
        "San Mames'te finali hayal ediyoruz"
        "San Mames'te finali hayal ediyoruz"
        Emekli polis kardeşini öldürdü! Kanlı arazi!
        Emekli polis kardeşini öldürdü! Kanlı arazi!
        Renklerin gizemli tarihi!
        Renklerin gizemli tarihi!
        Ayrılık haftası!
        Ayrılık haftası!
        12 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        12 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        Ağrı'da köylülerin buz tutan nehirde sıra dışı balık avı
        Ağrı'da köylülerin buz tutan nehirde sıra dışı balık avı
        Su dolu çukurda 2 çocuk ölmüştü! Dramın içinden dram çıktı!
        Su dolu çukurda 2 çocuk ölmüştü! Dramın içinden dram çıktı!
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor!
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor!
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Motokuryeye copla saldırdı! Dehşet anları kamerada
        Motokuryeye copla saldırdı! Dehşet anları kamerada
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Bitcoin'de Trump rekoru
        Bitcoin'de Trump rekoru
        Şimdi de Melania coin çıktı
        Şimdi de Melania coin çıktı
        Avrupa'nın büyük enerji çıkmazı
        Avrupa'nın büyük enerji çıkmazı
        Yılın en iç karartıcı günü: Ocak ayının üçüncü pazartesisi
        Yılın en iç karartıcı günü: Ocak ayının üçüncü pazartesisi

        Benzer Haberler

        AK Parti 19 Mayıs Kadın Kollarından Osman Topaloğlu'na ziyaret
        AK Parti 19 Mayıs Kadın Kollarından Osman Topaloğlu'na ziyaret
        Yakakent ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı
        Yakakent ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı
        Milletvekili Kırcalı'dan 19 Mayıs ilçesine ziyaret
        Milletvekili Kırcalı'dan 19 Mayıs ilçesine ziyaret
        Samsun Emniyeti, bir kişinin "madde kullanımı nedeniyle yere yığıldığı" idd...
        Samsun Emniyeti, bir kişinin "madde kullanımı nedeniyle yere yığıldığı" idd...
        Samsunspor kafilesinin 36 yıl önce geçirdiği trafik kazasında vefat edenler...
        Samsunspor kafilesinin 36 yıl önce geçirdiği trafik kazasında vefat edenler...
        Terme Belediye Başkanı Kul'dan 20 Ocak mesajı
        Terme Belediye Başkanı Kul'dan 20 Ocak mesajı