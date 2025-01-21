Havza'da yapılacak kitap kafe için teknik inceleme

Havza Belediyesi tarafından Belediye Kültür Merkezi'nde yapılacak kitap kafe ve kütüphane için teknik inceleme gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Hasan Kılıçaslan, Müdür Yardımcısı İrfan Göz ve Gazi İl Halk Kütüphanesi Müdürü Mikdat Malat, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından tahsis edilen bölüme yapılacak kitap kafe ve kütüphane için incelemede bulundu.

Kılıçaslan, ilçedeki mevcut kütüphane binasının teknik ve mimari ömrünün tamamlamasından dolayı yıkılacağını belirterek, "Havza Belediyemiz ile iş birliği ile mevcut kütüphanemizi Havza Belediyesi Kültür Merkezine taşımak için çalışmalarımıza başladık. Modern ve amacına uygun bir projelendirme ile inşallah kısa sürede yapım aşamasına geçilecek." dedi.