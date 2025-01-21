Samsun'da yamaçtan yuvarlanan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde hafif ticari aracın yamaçtan devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde hafif ticari aracın yamaçtan devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
O.K. idaresindeki 55 APR 831 plakalı hafif ticari araç, Yenidoğan Mahallesi'nde yaklaşık 25 metrelik yamaçtan yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan A.P. ve N.E. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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