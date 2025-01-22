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        Havza İtfaiye Bölge Grup Amirliği 2024 yılında 895 olaya müdahale etti

        Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Havza İtfaiye Bölge Grup Amirliği ekipleri sorumluluk alanlarında 2024 yılında 895 olaya müdahale etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 09:52 Güncelleme: 22.01.2025 - 09:54
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        Havza İtfaiye Bölge Grup Amirliği 2024 yılında 895 olaya müdahale etti
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        Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Havza İtfaiye Bölge Grup Amirliği ekipleri sorumluluk alanlarında 2024 yılında 895 olaya müdahale etti.

        Havza İtfaiye Bölge Grup Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, Grup Amirliği 44 personel, 8 itfaiye aracı ve 4 itfaiye istasyonu ile 4 ilçe ve bu ilçelere bağlı 288 mahalleye hizmet veriyor.

        Havza İtfaiye ekipleri, sorumluluk alanında 2024 yılında 82 konut, iş yeri, ahır ve benzeri yapısal yangına, 17 orman yangınına, 93 trafik kazasına ve 703 kurtarma olayına müdahale etti.

        Vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması için büyük bir gayret ve özveri ile görev yaptıklarını belirten Havza İtfaiye Bölge Grup Amiri Murat Yılmaz, "2024 yılında toplam 895 olaya müdahale ettik. Ekiplerimizin yoğun çabaları ve sürekli hazır durumda olmaları vatandaşlarımızın güvenliği için kritik önem taşıyor. Her türlü olaya hızlı ve etkili müdahalede bulunmak için her an göreve hazırız." ifadelerini kullandı.

        Yılmaz, 112 Acil ihbar hattının kullanımı konusuna değinerek, vatandaşların 112'yi gereksiz aramaması ve meşgul etmemesi uyarısında bulundu.

        Havza Bölge İtfaiye Grup Amirliğinin Havza, Kavak, Asarcık ve Ladik ilçelerine hizmet verdiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Yangın ihbarı için bizleri arayan vatandaşlarımızın bulundukları ilçeleri söylemeleri bizim hızlı bir şekilde olay yerine intikalimiz için önemli. Bazı ilçelerimizde aynı isimi taşıyan mahalle ve caddelerimiz var. Bize ihbar esnasında ilçe isimlerinin söylenmesi bu nedenle önemli bir nokta."

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