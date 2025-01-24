Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım'da takip ettikleri N.K. (36), A.B.G. (26) ve M.Ş.V'yi (29) durdurdu.
Şüphelilerin üzerinde arama yapan ekipler, 13 şişede toplam 150 mililitre likit esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.
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