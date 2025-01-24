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        Okçulukta 2025 Salon Federasyon Kupası, sona erdi

        Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Salon Federasyon Kupası, Samsun'da sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 14:11 Güncelleme: 24.01.2025 - 14:11
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        Okçulukta 2025 Salon Federasyon Kupası, sona erdi
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        Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Salon Federasyon Kupası, Samsun'da sona erdi.

        Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'ndeki organizasyona 118 kulüpten 903 sporcu katıldı.

        Turnuvanın son gününde makaralı yay ve barebow kategorilerinde madalya atışları yapıldı.

        Makaralı yay erkeklerde Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünden Emircan Haney, kadınlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi sporcusu Yeşim Uçar Bostan birinciliği elde etti. 21 yaş altı erkeklerde Kayseri Büyükşehir Belediyesi sporcusu Yunus Emre Arslan, kadınlarda ise Vedat Erbay Spor Kulübünden Begüm Yuva altın madalya kazandı.

        Yalın yay (barebow) kategorisinde erkeklerde Ankara Zen Spor Kulübünden Muzaffer Öksüz, kadınlarda Sipahi Okçuluk Spor Kulübünden Emel Ateş birinciliği kazandı. 21 yaş altında ise erkeklerde Anka Okçuluk Spor Kulübünden Efe Kızılkaya, kadınlarda da Osmancık Okçuluk Spor Kulübünden Sude Sündüs Tak altın madalyanın sahibi oldu.

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