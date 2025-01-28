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        GÜNCELLEME 3 - Samsun Limanı'nda bulunan gemide çıkan yangın kontrol altına alındı

        Samsun Limanı'nda bulunan kuru yük gemisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 12:05 Güncelleme: 28.01.2025 - 12:05
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        GÜNCELLEME 3 - Samsun Limanı'nda bulunan gemide çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Samsun Limanı'nda bulunan kuru yük gemisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

        Samsun Port Limanı'nda boş olan "Firuze G" isimli kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

        Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri de yangın nedeniyle denizden geniş güvenlik önlemi aldı.

        Liman Başkanlığına ait 2 yangın söndürme römorkörü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 50 personel, 15 itfaiye aracı ile yangına geminin dışından müdahale etti.

        Ardından gemiye çıkarak alevlere müdahale eden ekiplerce yürütülen yoğun çalışmayla yangın kontrol altına alındı.

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, yaptığı açıklamada, yangının geminin makine dairesinde çıktığını belirterek, "Sanayi Rıhtım'a yanaşmış 'Firuze G' isimli Ro-Ro gemisinin makine dairesinde jeneratör arızasından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Geminin 33 personelinin tamamı sağlıklı şekilde karaya çıkmış, gerekli tüm tedbirler alınmıştır." ifadesini kullandı.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ertan Özcan ise gazetecilere, saat 09.00 sıralarında İlkadım ilçesi Sanayi Rıhtımı'nda demirli "Firuze G" isimli kuru yük gemisinin eksi 1 katında bulunan makina dairesi ve jeneratör odasında yangın çıktığını söyledi.

        Acil Çağrı Merkezine düşen ihbarın ardından hemen yangına müdahale edildiğine işaret eden Özcan, "İtfaiye araç ile ekiplerinin yanı sıra Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi, ilçe belediyelerinden su tankerleri, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleriyle yangın bölgesinde müşterek çalışma yaptık. Yaklaşık 2,5 saat süren hummalı çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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