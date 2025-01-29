Samsun'da sit alanında izinsiz kazı yapan 3 zanlı suçüstü yakalandı

Bölgede yapılan incelemede, şüphelilerin 4 metre derinliğinde kuyu ve 10 metre uzunluğunda tünel kazdıkları belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım'da sit alanında izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.