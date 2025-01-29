Samsunspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimdeki idman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir ile 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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