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        Samsun'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 20:16 Güncelleme: 29.01.2025 - 20:16
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        Samsun'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Şerafettin T. idaresindeki 55 ALV 43 plakalı otomobil, Samsun-Ordu karayolu sanayi kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Ramadan S. yönetimindeki 34 FK 2360 plakalı otomobile, bu araçta önündeki Serdar D. yönetimindeki 06 CLJ 557 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        Kazada 34 FK 2360 plakalı otomobilin sürücüsü ile aynı araçta bulunan Sabriye S. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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