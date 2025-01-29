Samsun'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Şerafettin T. idaresindeki 55 ALV 43 plakalı otomobil, Samsun-Ordu karayolu sanayi kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Ramadan S. yönetimindeki 34 FK 2360 plakalı otomobile, bu araçta önündeki Serdar D. yönetimindeki 06 CLJ 557 plakalı otomobile arkadan çarptı.

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