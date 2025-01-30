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        Samsun'da 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'da, hakkında 13 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 07:58 Güncelleme: 30.01.2025 - 07:58
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        Samsun'da 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Samsun'da, hakkında 13 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçundan hakkında 13 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.B'yi İlkadım ilçesinde yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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