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        Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 12:21 Güncelleme: 31.01.2025 - 12:24
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        Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 6 zanlı yakalandı
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        Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Samsun, Sinop, Amasya ve Şırnak'ta belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, M.A.A, U.S, N.A, C.S, A.A.Ö. ve Ü.Ö. gözaltına alındı.

        Ekipler, adreslerde yaptıkları aramalarda cep telefonu, tablet, akıllı saat ile bilgisayar gibi 24 dijital materyale el koydu.

        Zanlılardan 4'ünün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü, C.S. ve A.A.Ö'nün ise ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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