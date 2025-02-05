Samsun'da kar yağışı etkili oluyor

Trafik ekipleri de sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Kar yağışının ardından Karayolları ve Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri tuzlama ve küreme çalışmaları başlattı.

Samsun merkez ve kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

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