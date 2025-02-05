Lösemili çocuklar yararına Samsun Adliyesi'nde stant açıldı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), lösemili çocuklar yararına Samsun Adliyesi'nde stant açtı.

Stantta, kanser atlatmış çocukların anneleri ve kanser atlatan kadınlar tarafından üretilen el işi bebek, çanta, yastık ile LÖSEV tarafından üretilen gıdalar satışa sunuldu.

Standın açılışına katılan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, LÖSEV'i misafir etmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Adliye personeli ile vatandaşları alışveriş yapmaya davet eden Kılıç, "Gerek adliye personelimiz, hakimlerimiz, Cumhuriyet savcılarımız, avukatlarımız ve vatandaşlarımız sergimizi ziyaret edip alışveriş yapabilirler. Çocuklarımıza bir nebze de olsa katkıda bulunabilirler. Ben kendilerine teşekkür ediyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bütün çocuklarımıza Allah'tan şifa diliyorum." dedi.

Elde edilen gelirlerin çocukların eğitim ve tedavi masrafları için kullanılacağı stant, yarın mesai bitimine kadar açık kalacak.