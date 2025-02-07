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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 22:04 Güncelleme: 07.02.2025 - 22:04
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:SamsunYeni 19 Mayıs

        Hakemler: Alper Akarsu, Cem Özbay, Gökhan Balcın

        Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Bola (Dk. 81 Soner Gönül), Van Drongelen, Satka, Zeki Yavru, Bennasser, Celil Yüksel, Holse (Dk. 81 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç (Dk. 81 Muja), Dimata (Dk. 90 Muhammet Ali Özbaskıcı), Moundilmadji (Dk. 73 Schindler)

        Atakaş Hatayspor: Bekaj, Recep Burak Yılmaz, Calvo, Kilama, Cemali Sertel (Dk. 90+3 Oğuzhan Matur), Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam (Dk. 67 Bamgboye), Massanga, Boutobba, Fernandes (Dk. 76 Carlos Strandberg), Aboubakar

        Goller: Dk. 3 Moundilmadji, Dk. 7 Zeki Yavru (Reeder Samsunspor)

        Sarı kartlar: Dk. 27 Fernandes, Dk. 64 Kilama (Atakaş Hatayspor), Dk. 70 Dimata (Reeder Samsunspor)

        SAMSUN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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