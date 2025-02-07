Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:SamsunYeni 19 Mayıs
Hakemler: Alper Akarsu, Cem Özbay, Gökhan Balcın
Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Bola (Dk. 81 Soner Gönül), Van Drongelen, Satka, Zeki Yavru, Bennasser, Celil Yüksel, Holse (Dk. 81 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç (Dk. 81 Muja), Dimata (Dk. 90 Muhammet Ali Özbaskıcı), Moundilmadji (Dk. 73 Schindler)
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Recep Burak Yılmaz, Calvo, Kilama, Cemali Sertel (Dk. 90+3 Oğuzhan Matur), Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam (Dk. 67 Bamgboye), Massanga, Boutobba, Fernandes (Dk. 76 Carlos Strandberg), Aboubakar
Goller: Dk. 3 Moundilmadji, Dk. 7 Zeki Yavru (Reeder Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Fernandes, Dk. 64 Kilama (Atakaş Hatayspor), Dk. 70 Dimata (Reeder Samsunspor)
SAMSUN
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