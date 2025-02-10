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        Samsun'da tavuk kümesinde uyuşturucu ele geçirildi

        Samsun'un Alaçam ilçesinde tavuk kümesinde uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 09:26 Güncelleme: 10.02.2025 - 09:31
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        Samsun'da tavuk kümesinde uyuşturucu ele geçirildi
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        Samsun'un Alaçam ilçesinde tavuk kümesinde uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir çiftlik evine operasyon düzenledi.

        Adreste arama yapan ekipler, tavuk kümesinde çöp poşetiyle zulalanmış 13 parça halinde 1 kilo 400 gram esrar ele geçirdi.

        İkamette yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 14 tabanca fişeği ve 43 kurusıkı fişeği bulundu.

        Çiftlik sahibi O.A. (57) gözaltına alındı.

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