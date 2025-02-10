Samsun'da tavuk kümesinde uyuşturucu ele geçirildi

İkamette yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 14 tabanca fişeği ve 43 kurusıkı fişeği bulundu.

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