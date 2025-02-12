Samsun'da kasten öldürme suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, hakkında "kasten öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Y'nin adresi (33) Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlendi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan R.Y. işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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