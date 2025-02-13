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        Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 29 zanlı yakalandı

        Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 15:45 Güncelleme: 13.02.2025 - 15:45
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        Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 29 zanlı yakalandı
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        Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sorusturma kapsamında, suç örgütü lideri Erdem G. ile silahlı organize suç örgütü üyesi 37 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Samsun, İstanbul, Amasya, Ankara ve Denizli'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 29 şüpheli gözaltına alındı.

        Diğer 8 şüphelinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu belirlendi.

        Operasyonda, çok sayıda silah ve nakit paraya el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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