Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 29 zanlı yakalandı

Operasyonda, çok sayıda silah ve nakit paraya el konuldu.

Diğer 8 şüphelinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu belirlendi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sorusturma kapsamında, suç örgütü lideri Erdem G. ile silahlı organize suç örgütü üyesi 37 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

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