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        Bafra Gençlik Merkezinde bağımlılık eğitimi

        Samsun'da Bafra Gençlik Merkezinde öğrencilere yönelik, bağımlılık eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 13:48 Güncelleme: 13.02.2025 - 13:50
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        Bafra Gençlik Merkezinde bağımlılık eğitimi
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        Samsun'da Bafra Gençlik Merkezinde öğrencilere yönelik, bağımlılık eğitimi verildi.

        Bafra Gençlik Merkezi atölye çalışmalarına katılan gençlere yönelik, Yeşilay Bafra Temsilciliği tarafından eğitim düzenlendi.

        Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, Yeşilay iş birliğiyle düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Semineri" ile gençleri bağımlılığın zararları ve sağlıklı bir yaşam için atılması gereken adımlar hakkında bilinçlendirdiklerini anlatarak, "Bağımlılıkla mücadelede en güçlü silah farkındalıktır. Katkılarından dolayı Yeşilay Bafra temsilcisi Hasan Şirin'e teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

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