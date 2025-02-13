Ladik Kaymakam Vekili Muhammet Özbalta görevine başladı
Ladik Kaymakam Vekili Muhammet Özbalta, görevine başladı.
Ladik Kaymakam Vekili Muhammet Özbalta, görevine başladı.
İçişleri Bakanlığınca atamasının yapılmasının ardından ilçedeki görevine başlayan Özbalta, coğrafyası ve zengin tarihiyle önemli bir konuma sahip Ladik ilçesinde görev yapacak olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Özbalta, vatandaşlar ve kamu kurum ve kuruluşları ile uyum içinde çalışacaklarını vurguladı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.