Ladik Kaymakam Vekili Muhammet Özbalta, görevine başladı.

İçişleri Bakanlığınca atamasının yapılmasının ardından ilçedeki görevine başlayan Özbalta, coğrafyası ve zengin tarihiyle önemli bir konuma sahip Ladik ilçesinde görev yapacak olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Özbalta, vatandaşlar ve kamu kurum ve kuruluşları ile uyum içinde çalışacaklarını vurguladı.