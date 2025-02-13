Oval Ofis'in yıldızı: X Musk
ABD Başkanı Donald Trump'ın en yakın müttefiklerinden, dünyanın en zengin ismi ve Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki Elon Musk'ın Oval Ofis'teki toplantıya 4 yaşındaki oğlu X ile katılması gündem oldu
ABD'li milyarder ve Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki Elon Musk'ın Oval Ofis'teki toplantıya oğluyla birlikte katılması sosyal medyada gündem oldu.
ABD Başkanı Donald Trump ve Elon Musk'ın konuşma yaptığı sırada Oval Ofis'te bulanan Musk'ın 4 yaşındaki oğlu X Æ A-Xii dikkatleri çekti.
Görüntülerde Musk'ın, kendisini taklit ederek sözünü kesen oğlunun davranışlarına gülerek tepki verdiği, zaman zaman oğlunu kucağına aldığı ve omzunda taşıdığı dikkati çekti.
ABD Başkanı Trump da toplantı sırasında Musk'ın oğlu için "harika birisi ve çok zeki" ifadesini kullandı.