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        Haberler Dünya Oval Ofis'in yıldızı: X Musk | Dış Haberler

        Oval Ofis'in yıldızı: X Musk

        ABD Başkanı Donald Trump'ın en yakın müttefiklerinden, dünyanın en zengin ismi ve Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki Elon Musk'ın Oval Ofis'teki toplantıya 4 yaşındaki oğlu X ile katılması gündem oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 15:04 Güncelleme: 13.02.2025 - 15:04
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        ABD'li milyarder ve Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki Elon Musk'ın Oval Ofis'teki toplantıya oğluyla birlikte katılması sosyal medyada gündem oldu.

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        ABD Başkanı Donald Trump ve Elon Musk'ın konuşma yaptığı sırada Oval Ofis'te bulanan Musk'ın 4 yaşındaki oğlu X Æ A-Xii dikkatleri çekti.

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        Görüntülerde Musk'ın, kendisini taklit ederek sözünü kesen oğlunun davranışlarına gülerek tepki verdiği, zaman zaman oğlunu kucağına aldığı ve omzunda taşıdığı dikkati çekti.

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        ABD Başkanı Trump da toplantı sırasında Musk'ın oğlu için "harika birisi ve çok zeki" ifadesini kullandı.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #Elon Musk
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