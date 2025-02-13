Şair ve bestekar Ozan Arif, vefatının 6. yılında Samsun'da anıldı

Şair, bestekar ve söz yazarı "Ozan Arif" adıyla bilinen Arif Şirin'in vefatının 6. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

"Ozan Arif" için ölümünün 6. yılında mezarının bulunduğu Kıranköy Mezarlığı'ndaki kabri başında tören gerçekleştirildi.

Ozan Arif'in oğlu Mehmet Alp Şirin, buradaki konuşmasında, babasının vefatının 6. yılında kendilerini yalnız bırakmadıkları için katılanlara teşekkür etti.

Şirin, "İnanılmaz zor. Bir taraftan daha dün berabermişiz gibi sıcaklığını hissediyorum, diğer taraftan da asırlardır yanımda değilmiş gibi özlemini hissediyorum. Ozan Arif benim babamdı ama aynı zamanda Türk milletinin ozanıydı. İmkanları doğrultusunda elinden geleni yapmaya çalıştı." dedi.

Ozan Arif'in tüm eserlerini toplamak için 6 yıldır bir kitap çalışması yürüttüklerini anlatan Şirin, şunları kaydetti:

"6 senedir üzerimde olan çok ağır bir yük kalktı. Babamın da hayatında çok istediği ama gerçekleştiremediği bir kitap projesi vardı, bunu bu sene inşallah gerçekleştirdik. Çok yakında internetten de duyurduk kitabın çıktığını. Önemli olan Ozan Arif'in eserlerini bir yapıda toplamaktı, toplayabildik. Bizi yalnız bırakmamışsınız, Allah hepinizden razı olsun."

Kur'an-ı Kerim okunan ve dua edilen programa Ozan Arif'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra sevenleri katıldı.