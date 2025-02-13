Samsun Üniversitesi ile Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı arasında protokol imzalandı

Samsun Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, SAMÜ Rektörlük Şehir Ofisi'nde, denetimli serbestlik hizmetleri alanındaki çalışmaların nicelik ve nitelik açısından artırılması, akademik destek alınması ve uygulamaların bilimsel yaklaşımla güçlendirilmesi amacıyla SAMÜ ile Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı arasında protokol imzalandı.

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