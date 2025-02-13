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        Samsun Üniversitesi ile Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı arasında protokol imzalandı

        Samsun Üniversitesi (SAMÜ) ile Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı arasında denetimli serbestlik hizmetlerinin geliştirilmesi kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 15:47 Güncelleme: 13.02.2025 - 15:56
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        Samsun Üniversitesi ile Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı arasında protokol imzalandı
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        Samsun Üniversitesi (SAMÜ) ile Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı arasında denetimli serbestlik hizmetlerinin geliştirilmesi kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

        Samsun Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, SAMÜ Rektörlük Şehir Ofisi'nde, denetimli serbestlik hizmetleri alanındaki çalışmaların nicelik ve nitelik açısından artırılması, akademik destek alınması ve uygulamaların bilimsel yaklaşımla güçlendirilmesi amacıyla SAMÜ ile Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı arasında protokol imzalandı.

        İmzalanan protokolle, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak suç işlemelerinin önüne geçilmesi ve yeniden topluma kazandırılmaları amaçlanıyor.

        Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın ve Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Gir'in imzaladığı protokol kapsamıyla yükümlülerin sosyal hayata katılımları desteklenerek sosyal sorumluluk projeleri oluşturulmasına imkan sağlanacak.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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