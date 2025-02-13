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        Alaçam'da otomobil hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobil hırsızlığı yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 19:22 Güncelleme: 13.02.2025 - 19:22
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        Alaçam'da otomobil hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
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        Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobil hırsızlığı yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İlçede İ.D. isimli vatandaş, 55 APM 328 plakalı otomobilini kapıları açık ve anahtarı üzerinde bırakarak restorana girdi.

        Bir süre sonra aracının yerinde olmadığını fark eden İ.D, durumu polise bildirdi.

        Alaçam ve Bafra ilçe emniyet müdürlüklerinin ortak çalışması sonucu, çalınan araç Bafra'da bir benzin istasyonunda bulundu.

        Olayla ilgili olarak 19 yaşındaki S.E.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.

        Çalınan araç ise sahibine teslim edildi.

        S.E.A'nın, 30 Ocak'ta Alaçam ve Bafra ilçesinden otomobil çaldığı, Kavak'ta yakalandığı, çıkarıldığı savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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