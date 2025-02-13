Alaçam'da otomobil hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Olayla ilgili olarak 19 yaşındaki S.E.A. gözaltına alındı.

Alaçam ve Bafra ilçe emniyet müdürlüklerinin ortak çalışması sonucu, çalınan araç Bafra'da bir benzin istasyonunda bulundu.

Bir süre sonra aracının yerinde olmadığını fark eden İ.D, durumu polise bildirdi.

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