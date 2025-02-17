Samsun'da kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın fabrikada hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Kirazlık Mahallesi 1027. Sokak'taki Örnek Sanayi Sitesi'nde bulunan kauçuk fabrikasında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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