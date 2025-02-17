Samsun'da oto yıkama dükkanında çıkan yangın söndürüldü

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın iş yerinde hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Şabanoğlu Mahallesi 65. Sokak'taki 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde Kamil Y'ye ait oto yıkama dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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