Samsun'da oto yıkama dükkanında çıkan yangın söndürüldü
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde oto yıkama dükkanında çıkan yangın söndürüldü.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde oto yıkama dükkanında çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Şabanoğlu Mahallesi 65. Sokak'taki 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde Kamil Y'ye ait oto yıkama dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın iş yerinde hasara neden oldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.