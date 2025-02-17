Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda, 202,5 gram sentetik uyuşturucu, 217 sentetik ecza hapı, 22 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi ve 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.

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