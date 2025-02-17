Ölen tavşanları "Fadile" için mermer mezar yaptırdılar

ERKUT KARGIN/TUĞÇE TURGU - Samsun'da Zülfiye ve Hayati Çelebi çifti, iki senedir severek baktıkları tavşanları "Fadile" ölünce bahçelerine mermer mezar yaptırdı.

İlkadım ilçesinde yaşayan 27 yıllık evli, çocukları bulunmayan Çelebi çiftine iki sene önce bir yakınları, doğuran tavşanının yavrularından birini hediye etti.

Çelebi çifti, ilk başlarda çok istemedikleri tavşana kısa sürede alışarak "Fadile" adını verdi.

Çok sevdikleri ve özenle baktıkları tavşanları 4 ay önce rahatsızlandı. Veterinerdeki tedavisinin ardından çiftin eve getirdiği Fadile, kısa süre sonra yaşamını yitirdi.

Fadile'nin ölümüyle büyük üzüntü yaşayan Çelebi çifti, Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi'ndeki bahçelerine gömdükleri tavşanları için üzerinde fotoğrafının yer aldığı mermer mezar yaptırdı.

- "Bir çocuk edasıyla baktığımız için doğum günü yaptım"

Hayati Çelebi (53), AA muhabirine, Fadile'yi eve getirdiği ilk gün kendisine sevimli gelmediğini ancak kısa süre sonra tavşana bağlandıklarını söyledi.

Fadile'nin evlerine neşe getirdiğini, ölümüne çok üzüldüklerini ifade eden Çelebi, şunları dile getirdi:

"Çocuğumuz yok, bundan dolayı onu evlat gibi sevdik. Bir çocuk edasıyla baktığımız için ben buna doğum günü yaptım. Leblebiye alışmıştı, leblebiyi çok seviyordu. Bir gece leblebisi bitmiş, gece saat 02.00'de kalkıp leblebi buldum. Bu sevgiyi benim anlatma şansım yok. Beni gerçekten yıktı. Bir arkadaş, bir dost, bir can, benim için buydu. Merhamet duygumuz biraz daha kabardı. Hayvan sevgisi olmayan insan merhametsiz bir insandır. Kesinlikle ve kesinlikle hayvanlar sevilmeli."

Eşi telefon edip Fadile'nin öldüğünü söyleyince inanamadığını anlatan Çelebi, "Gece saat 23.30 civarında buradaki mezarlığımıza defnettik. Daha sonra eve geçtiğimde hanım benden daha kötü bir durumdaydı." diye konuştu.

- "Çok acı oldu bizim için Fadile'yi kaybetmek"