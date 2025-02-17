Traktör şarampole devrildi; 2 ölü, 3 yaralı (2)

Samsun'un Yakakent ilçesinde traktörün devrildiği kazada yaralanan sürücü Turan Turgut da Alaçam Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından sevk edildiği Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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