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        Traktör şarampole devrildi; 2 ölü, 3 yaralı (2)

        SÜRÜCÜDE ÖLDÜSamsun'un Yakakent ilçesinde traktörün devrildiği kazada yaralanan sürücü Turan Turgut da Alaçam Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından sevk edildiği Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 10:29 Güncelleme: 17.02.2025 - 10:35
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        Traktör şarampole devrildi; 2 ölü, 3 yaralı (2)
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        SÜRÜCÜDE ÖLDÜ

        Samsun'un Yakakent ilçesinde traktörün devrildiği kazada yaralanan sürücü Turan Turgut da Alaçam Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından sevk edildiği Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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