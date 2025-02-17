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        Yol çizgi çalışmasında kullanılan kamyonda çıkan yangın, söndürüldü

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde Karayolları'na ait yol çizgisi çalışmalarında kullanılan kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 10:58 Güncelleme: 17.02.2025 - 11:00
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        Yol çizgi çalışmasında kullanılan kamyonda çıkan yangın, söndürüldü
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        SAMSUN’un İlkadım ilçesinde Karayolları’na ait yol çizgisi çalışmalarında kullanılan kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi’nde, Karayolları 7’nci Bölge Müdürlüğü’ne ait 34 AY 0610 plakalı yol çizgi çalışmasında kullanılan kamyonda, boya kazanlarının bulunduğu bölümde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede söndürdü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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