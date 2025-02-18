Çarşamba'da 28 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 28 bin adet doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 28 bin adet doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde E.K'nin (37) aracında arama yapıldı.
Aramada 28 bin adet doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya götürüldü.
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