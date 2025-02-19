Samsun'un yüksek kesimleri kar yağışının ardından beyaza büründü
Samsun'un Canik ilçesinde yüksek kesimler, kar yağışı sonucu beyaz örtüyle kaplandı.
Samsun'un Canik ilçesinde yüksek kesimler, kar yağışı sonucu beyaz örtüyle kaplandı.
İl merkezine 21 kilometre uzakta bulunan Gökçepınar mevkisi, doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.
Gökçepınar, yazın yeşil bitki örtüsüyle kaplıyken, kar yağışının ardından beyaza büründü.
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