Samsun'da cips paketi ve bisküvi kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

İlkadım ilçesinde takip edilen G.Y. (21) ve Z.O'yu (19) durduran ekipler, şüphelilerin üzerinde ve eşyalarında yaptıkları aramada, cips paketi ve bisküvi kutusuna gizlenmiş 775 uyuşturucu hap ele geçirdi.

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