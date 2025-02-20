Samsun'da kaçak cep telefonu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı cep telefonları ile aksesuarları ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı cep telefonları ile aksesuarları ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri telefon kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Ekipler, bir adrese düzenlenen operasyonda 100 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 98 adet şarj aleti ve 86 adet cep telefonu bataryası ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
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