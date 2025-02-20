Samsun'da kaçak cep telefonu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Ekipler, bir adrese düzenlenen operasyonda 100 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 98 adet şarj aleti ve 86 adet cep telefonu bataryası ele geçirdi.

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