Samsun ve Batı Karadeniz'de yoğun kar yağışı uyarısı

Samsun ve Batı Karadeniz'de yoğun kar yağışı nedeniyle uyarı yapıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Zonguldak, Düzce, Bartın, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop ile Samsun'da yerel kuvvetli kar sağanakları görüleceği, kar yağışlarının cuma günü etkisini daha da arttıracağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istenirken, "Samsun'da cumartesi sabah saatlerine kadar, diğer yerlerde pazar günü öğle saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun (20 cm'nin üzeri) olması beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yüksek kar örtüsü olan eğimli yerlerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.