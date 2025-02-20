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        İtalyan okçu Massimiliano Mandia, tekrar Avrupa şampiyonu olmak istiyor

        İtalyan okçu Massimiliano Mandia, Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istediğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 11:18 Güncelleme: 20.02.2025 - 11:56
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        İtalyan okçu Massimiliano Mandia, tekrar Avrupa şampiyonu olmak istiyor
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        İtalyan okçu Massimiliano Mandia, Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istediğini söyledi.

        Samsun'da 2019 yılında düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda şampiyon olan Massimiliano Mandia, 6 yıl sonra yeniden Samsun'da yapılan turnuvada aynı başarıyı tekrar etmeyi hedefliyor.

        Okçu Mandia, basın mensuplarına, Samsun'da devam eden şampiyonadaki hedeflerini anlattı.

        Samsun'a Avrupa Şampiyonluğunu kazanmak için geldiğini belirten Mandia, "Samsun'da 2019 yılında yapılan Avrupa Şampiyonası'nda yine ben kazanmıştım, yine bu başarıyı tekrar etmek için buradayım." diye konuştu.

        Okçuluk Türk Milli Takımı'nın dünyadaki en önemli ve en güçlü takımlardan birisi olduğunu aktaran Mandia, "Hem sporcularına hem de antrenörlerine çok büyük saygı duyuyorum. Her geçen yıl daha çok güçleniyorlar. Samsun'da onları yenmek daha da zor olacak." diye konuştu.

        Mandia, katıldığı her yarışmada en iyisini yapmaya çalıştığını, en büyük hayalinin ise olimpiyatları kazanmak olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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