Bu önlemleri almadan karlı havada dışarı çıkmayın!

KIRIK SONRASI İYİLEŞME ZAMAN ALIR

Kaygan zeminlerde düşme riskinin artmasına bağlı en sık yaşanan yaralanmaların düşmeye bağlı kırık ve çıkıklar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Akman, şunları anlattı: “Kar her ne kadar keyif ve heyecan verici olsa da yaratabileceği tehlikeli koşullar unutulmadan hareket edilmeli. Zira özellikle yaşlı kişilerde yaşanabilecek kırıklar ciddi sonuçlara neden olabilir. Düşme sonucunda vücudumuzun herhangi bir yerinde kırık ve çıkık oluşabilir. En sık gördüğümüz yaralanmaların başında el bileği kırıkları gelir.