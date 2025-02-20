Samsun'da kar yağışı etkili oldu

Kentte sabahın erken saatlerinde kar yağışı başladı. Yağışla birlikte sürücüler zor anlar yaşadı. Araçlar ilerlemekte zorlandı. Yetkililer, sürücülere kış lastiği ve zincir kullanmaları konusunda uyarılarda bulunurken, belediye ekipleri ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

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