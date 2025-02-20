Samsun'da çıkan yangında bir evde hasar oluştu
Samsun'un Terme ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Samsun'un Terme ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Yenimahalle Göktürk Sokak'taki tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.
Yangında kullanılamaz hale gelen evde oturanların durumunun iyi olduğu bildirildi.
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